Tahran’a hava saldırıları sürüyor
İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'ın merkezine gerçekleştirdiği hava saldırılarında geçici komuta merkezleri ve silah üretim tesislerini hedef aldığını iddia etti. İran'da 2 gün boyunca balistik füze üretim tesisleri, fırlatılmaya hazır füzeler, hava savunma sistemleri, insansız hava araçları ve füze depolarının hedef alındığı öne sürülen açıklamada, ülkede 100'den fazla noktaya saldırı düzenlendiği aktarıldı. Açıklamada, Lübnan'da ise Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen 170 hedefe saldırı düzenlendiği belirtildi. İran'ın güneyinde yer alan Hürmüzgan eyaletindeki Benderpol İskelesi'ne düzenlenen saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.