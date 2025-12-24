Tahran’da alarm! Hava kirliliği futbolu durdurdu

İran devlet televizyonu, Tahran Eyaleti Futbol Federasyonu Sağlık Komitesinin konuya ilişkin yazılı açıklamasını yayımladı. Açıklamada, hava kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaşması üzerine müsabakaların durdurulduğu bildirildi.

Alınan karar kapsamında 24 Aralık Çarşamba günü futbol faaliyetlerinin tamamının yasaklandığı, takımların antrenman yapmasına da izin verilmeyeceği ifade edildi.

HAVA KİRLİLİĞİ 149 MİKROGRAM/METREKÜP

Hava Kalitesi Ölçme Şirketi tarafından yapılan ölçümlere göre Tahran'da bugün hava kirliliği 149 mikrogram/metreküp olarak ölçüldü.

Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:

"0-50 arası "temiz hava" (yeşil), 51-100 "orta" (sarı), 101-150 "hassas" (turuncu), 151-200 "sağlıksız" (kırmızı), 201-300 "kötü" (mor), 301-500 "tehlikeli" (kahverengi)"