Tahran’da art arda patlamalar meydana geldi

Savaş uçaklarının sesi duyulduktan kısa süre sonra Tahran'ın farklı noktalarında patlamaların meydana geldiği belirtildi.

Saldırı sırasında İran'a ait hava savunma sistemleri devreye girerken, başkentin farklı bölgelerinden dumanlar yükseldi.

Öte yandan Tahran semalarında yer yer savaş uçaklarının sesi duyulmaya devam ediyor.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran'ın eski lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.