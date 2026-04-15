Tahran’da barış zirvesi: Arakçi, Pakistan Genelkurmay Başkanı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı'nın resmi Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, Erakçi ile Munir Tahran'da görüştü.

Görüşmede İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ile İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de hazır bulunurken, görüşmenin içeriğine dair açıklama yapılmadı.

Öte yandan İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, üst düzey bir yetkilinin açıklamalarına dayandırdığı haberinde, İran'ın, Munir başkanlığında heyet ile görüşmesinden sonra ABD ile müzakerelerin sonraki aşaması için karar verileceği duyurmuştu.