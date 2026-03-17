Tahran’da bilanço ağır: 12 bin konut hasar gördü
ABD ve İsrail’in saldırıları sonrası İran’ın başkenti Tahran’da hasarın boyutu netleşmeye başladı. Yetkililer, eyalet genelinde 12 bin konutun kısmen ya da tamamen zarar gördüğünü açıkladı.
ABD ve İsrail'in saldırıları İran'da sivil yerleşim alanlarında ciddi yıkıma yol açtı. Özellikle Tahran eyaletinde konutlardaki hasarın boyutu dikkat çekti.
12 BİN KONUT ZARAR GÖRDÜ
İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı'na konuşan Muhammed Sadık Mutemediyan, Tahran eyaletindeki son duruma ilişkin bilgi verdi.
Mutemediyan, "Tahran eyaletinde savaş nedeniyle 12 bin konut kısmen veya tamamen hasar gördü" ifadelerini kullandı.
HASAR TAZMİN EDİLECEK
Vali Mutemediyan, evleri zarar gören vatandaşların belediyeye başvurması gerektiğini belirterek, maddi zararların karşılanacağını açıkladı.