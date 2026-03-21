Tahran’da patlama! Başkentte alarm durumu
ABD-İsrail saldırılarının sürdüğü İran’da başkent Tahran bir kez daha hedef oldu. Gece boyunca ve sabah saatlerinde art arda patlamalar meydana gelirken, hava savunma sistemleri devreye girdi.
Başkentin doğu kesiminde art arda iki şiddetli patlama meydana geldi. Patlamaların ardından bölgeden yoğun dumanların yükseldiği görüldü.
HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREDE
Patlamaların hemen ardından İran hava savunma sistemlerinin aktif hale geldiği ve gökyüzünde hareketlilik yaşandığı bildirildi.