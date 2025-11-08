Tahran’da su krizi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, kısa süre içinde yağış olmaması halinde gelecek ay itibarıyla başkent Tahran'da su kesintilerine gidileceğini, bunun yetersiz olması durumunda ise kenti tahliye etmek zorunda kalacaklarını söyledi. Tahran Eyaleti Su İdaresi, 20 Temmuz'da İran'da son beş yıldır yaşanan kuraklık nedeniyle Tahran'a su sağlayan barajlardaki rezervlerin son yüz yılın en düşük seviyesine ulaştığının uyarısını yaptı. İran'ın başkenti Tahran'ın su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranı yüzde 8'lerin altına inmiş durumda. Bu seviye kritik olarak ifade ediliyor. Yeraltı sularının aşırı kullanımı da bölgedeki kuraklığı tetikliyor. Su sorununu çözmek için İran devleti tasarruf çağrısında bulunuyor.