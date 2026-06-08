Tahran’daki İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı geçici olarak uçuşlara kapatıldı

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) İsrail'in Lübnan'a yönelik "saldırılarının kaynağı" olarak değerlendirilen ve Hayfa kentine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Ramat David Hava Üssü'nü hedef alması, İsrail'den misilleme endişesine yol açtı. İran basını, Tahran'daki İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'nın güvenlik gerekçesiyle geçici olarak uçuşlara kapatıldığını duyurdu. Hava trafiğinin ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığı aktarıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör