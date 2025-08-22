Tahran’daki olaylar bağlantılı 122 kişiye tutuklama: Reza Pehlevi’ye ’terör’ suçlaması!

İran makamları, sürgündeki muhalif lider Reza Pehlevi tarafından yönlendirildiği iddia edilen bir ağ ile bağlantılı 122 kişinin tutuklandığını duyurdu.

Yetkililere göre, söz konusu kişiler 12 günlük savaş sırasında başkentte "sabotaj ve kargaşa çıkarmakla" suçlanıyor. İran devlet medyası, Pehlevi'nin gıyabında terör suçlaması ve "istikrarsızlaştırma kampanyasının liderliği" ile itham edildiğini bildirdi.

İran'ın son Şahı'nın oğlu olan Reza Pehlevi, uzun yıllardır sürgünde yaşıyor ve ülke dışındaki en bilinen muhalif isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Ancak bu, Tahran yönetiminin Pehlevi'ye yönelik en doğrudan terör suçlaması olarak kayıtlara geçti.

Yetkililer, yakalanan grubun, savaş günlerinde oluşan ortamı fırsat bilerek geniş çaplı protestoları tetiklemeyi ve devlet otoritesini zayıflatmayı hedeflediğini öne sürdü. Pehlevi veya temsilcilerinden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Bu gelişmenin, Tahran ile yurt dışındaki muhalif hareketler arasındaki gerilimi ve Batılı hükümetlerle ilişkileri daha da tırmandırabileceği değerlendiriliyor.