Tahran’dan ABD İran görüşmelerine ilişkin açıklama: Geri adım atmayacağız

İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi İsmail Kousari, ABD-İran görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Kousari, Tahran'ın nükleer program konusunda kararlı olduğunu kaydederek, ABD ile müzakerelerde nükleer alandaki tutumlarından geri adım atmayacaklarını kaydetti.

Kousari, "Görüşmeler İran'ın nükleer programı çerçevesinde kalırsa, Tahran kesinlikle bu konudaki sorunları ele alacak ancak nükleer konudaki mevcut pozisyonlarından geri adım atmayacaktır" dedi.

"KIRMIZI ÇİZGİLERİN AŞILMASI ANLAMINA GELİR"

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Kousari, İran'ın bir savaş başlatmayacağını fakat ABD ya da İsrail'in topraklarına yönelik herhangi bir saldırısına sert bir yanıt vereceğini ifade etti.

Koussari, "Eğer görüşmelerde İran'ın savunma ve füze programları gibi nükleer meselenin ötesinde konular gündeme gelirse, bu İran için kırmızı çizgilerin aşılması anlamına gelir ve bu tür konuların tartışılması tüm müzakere sürecini kesinlikle durdurur" açıklamasında bulundu.