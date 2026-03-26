Tahran'dan ABD'nin 15 maddelik planına yanıt: "Müzakere teklifi aldatmacadır"
İran, ABD'nin 15 maddelik teklifine arabulucular vasıtasıyla resmen yanıt verdi. İran, saldırı ve suikastların tüm cephelerde sona erdirilmesi, savaşın tekrarlanmaması ve İran’a tazminat ödenmesinin garanti altına alınması ile İran’ın Hürmüz Boğazı'ndaki İran egemenliğinin güvence olarak tanınması istendi. ABD'nin müzakere söylemlerinin İran açısından "üçüncü aldatma projesi" olarak değerlendirildiğini belirten kaynak, Washington'un muhtemel bir kara harekatı için hazırlık amacıyla zaman kazanmayı hedeflediğini öne sürdü.
İran yönetimi, ABD'nin 15 maddelik teklifine resmen yanıt verdi. Tasnim Haber Ajansı'na konuşan bir kaynak, "İran'ın ABD tarafından sunulan 15 maddelik teklife verdiği yanıt, dün gece arabulucular vasıtasıyla iletildi ve İran karşı tarafın cevabını bekliyor" dedi.
Kaynak, İran'ın yanıtında saldırı ve suikastların sona ermesi gerektiğinin vurgulandığını, savaşın yeniden tekrarlanmayacağına dair somut güvenceler talep edildiğini aktardı. Ayrıca savaş zararları ve tazminatların garanti altına alınarak açık şekilde belirlenmesinin ve çatışmaların, bu süreçte yer alan tüm direniş gruplarını kapsayacak şekilde bölge genelinde tamamen sona erdirilmesinin istendiğini ifade etti.
"İRAN'IN TALEPLERİ MÜZAKERELERDEN FARKLI"
Kaynak, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğinin doğal ve yasal bir hak olduğunu belirterek karşı tarafın taahhütlerinin uygulanmasına yönelik garantilerin tanınması gerektiğini ifade etti. Söz konusu şartların, ABD ve İsrail'in 28 şubatta düzenlediği saldırılardan birkaç gün önce İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen ikinci tur müzakerelerde sunulan taleplerden ayrı olduğunu da vurguladı.
"ÜÇÜNCÜ ALDATMA PROJESİ"
ABD'nin müzakere söylemlerinin İran açısından "üçüncü aldatma projesi" olarak değerlendirildiğini belirten kaynak, Washington'un bu söylemle dünyayı barış yanlısı ve savaşın sona ermesini isteyen bir aktör gibi göstererek yanıltmayı, küresel petrol fiyatlarını düşük tutmayı ve İran'ın güneyine yönelik muhtemel bir kara harekatı için hazırlık amacıyla zaman kazanmayı hedeflediğini öne sürdü.