Tahran'dan ABD'ye Hürmüz resti: "Müzakere halinde değiliz"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile görüştü. Hürmüz Boğazı'nda güvenli gemi geçişlerini sağlamak amacıyla yeni ve geçici bir güzergah belirlenmesi için görüşmelerin sürdüğünü belirten Tahran yönetimi, "ABD ile müzakere halinde değiliz" açıklamasında bulundu. "ABD'nin deniz ablukası ve saldırıları devam ettiğini" belirten İran, "Hürmüz Boğazı'nın mevcut durumunda bir değişiklik olmayacak" ifadeleri kullanıldı.

Tahran’dan ABD’ye Hürmüz resti: Müzakere halinde değiliz
AA

İran Dışişleri Bakanı'nın resmi Telegram hesabına göre İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede taraflar bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Tahran’dan ABD’ye Hürmüz resti: Müzakere halinde değiliz

"HÜRMÜZ BOĞAZI" ANA GÜNDEM

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada "ABD ile müzakere halinde değiliz. Umman ile görüşmeler Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerin güvenli geçişine odaklanıyor" dedi.

Tahran’dan ABD’ye Hürmüz resti: Müzakere halinde değiliz

"ABD İLE MÜZAKERE HALİNDE DEĞİLİZ"

Umman ile yapılan görüşmelerin, Hürmüz Boğazı'nda güvenli gemi geçişlerini sağlamak amacıyla yeni ve geçici bir güzergah belirlemeye yönelik olduğunu söyleyen Bekayi, şu ifadeleri kullandı:

"ABD ile müzakere halinde değiliz. Umman ile görüşmeler Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişine odaklanıyor. ABD'nin deniz ablukası ve saldırıları devam ettiği sürece Hürmüz Boğazı'nın mevcut durumunda bir değişiklik olmayacak."

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Tahran’dan ABD’ye Hürmüz resti: Müzakere halinde değiliz

"TÜM İMKANLARINI KULLANACAKTIR"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İran, bölgede gerilim ve güvensizliğin artmasını istemiyor. Ancak ülkenin güvenliği, milli çıkarları ve toprak bütünlüğünü savunma konusunda tüm imkanlarını kullanacaktır" açıklamasında bulundu.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#MESUD PEZEŞKİYAN #HÜRMÜZ BOĞAZI #UMMAN #İRAN #ABD

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