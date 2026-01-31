Tahran’dan dikkat çeken hamle! ABD askerleri için 5 bin mezar hazırlandı

İran'ın başkenti Tahran'da olası bir İran-ABD savaşında hayatını kaybedecek ABD askerleri için beş bin mezar kazıldı.

İran'da yarı resmi Mehr Haber Ajansı'nın, Beheşti Zehra Mezarlık Kurumu'na dayandırdığı habere göre, Tahran'da ABD askerlerinin geçici olarak defnedilebilmesi amacıyla mezarlık alanları hazırlandı. Çalışmaların tamamlandığı ve 5 bin mezarın kazıldığı belirtildi.

'ÖNLEYİCİ TEDBİR' OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

Söz konusu hazırlığın, ABD'nin İran'a yönelik olası bir askeri saldırısına karşı alınan önleyici tedbirlerin parçası olduğu ifade edildi.

İranlı yetkililerden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.