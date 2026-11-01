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Tahran'dan müzakere açıklaması: Türkiye veya Katar adres olabilir! "Savaş durumuna son vermeliyiz"

Tahran'dan müzakere açıklaması: Türkiye veya Katar adres olabilir! "Savaş durumuna son vermeliyiz"

İran Meclisi Güvenlik Komisyonu üyesi Ahmed Behşayeş Erdestani, İran ile ABD arasında Katar veya Türkiye’de doğrudan müzakerenin ihtimal dahilinde olduğunu söyledi. Erdestani, "Ne savaş ne de müzakere durumuna son vermeliyiz." diyerek İran ile ABD arasında Katar veya Türkiye’de doğrudan müzakerenin ihtimal dahilinde olduğunu dile getirdi.

Giriş Tarihi: 01 Kasım 2026 19:30 Son Güncelleme: 01 Kasım 2026 19:35

İran basınına yansıyan haberlere göre İran Meclisi Güvenlik Komisyonu üyesi Ahmed Behşayeş Erdestani, İran ile ABD arasındaki müzakere olasılığı hakkında konuştu. Mevcut koşullarda müzakerelerin tek yol olduğunu ve bütün savaşların müzakere ile sona ermesi gerektiğini belirten Erdestani, "Ne savaş ne de müzakere durumuna son vermeliyiz." diyerek İran ile ABD arasında Katar veya Türkiye'de doğrudan müzakerenin ihtimal dahilinde olduğunu dile getirdi.

Erdestani ayrıca, zaman zaman İran kamuoyunda tartışılan Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'ndan (NPT) ayrılma konusuna ilişkin, "Bu mesele uluslararası arenada İran'ın nükleer silah üretmeye yöneldiği izlenimini meydana getiriyor." dedi. "GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR ANCAK HENÜZ KESİN BİR SONUCA ULAŞAMADIK" Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Hürmüz Boğazı'na ilişkin iki günlük plan konusunda Katarlı arabulucularla yürütülen görüşmelerin devam ettiğini belirterek, henüz kesin bir sonuca ulaşamadıklarını söyledi.