Tahran’dan tansiyonu yükselten çıkış: Yer altı füze şehri devreye girdi

İran Meclis Başkanı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Kalibaf, yeni yer altı füze üssü hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yeni yer altı füze üssünün caydırıcılığın oluşmasında önemli rol oynadığını belirten Kalibaf, "Yeni füze şehrinin hala İran halkı ile tehdit dili ile konuşan düşmanlara mesajı açıktır: Hesaplarınızda hata yapmayın ve eğer en ufak bir yanlış adım atarsanız, İran hızlı ve hayal edilemeyecek bir savunmada tereddüt etmez. Bu kez savaşın coğrafyasını İran İslam Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetleri belirleyecektir." ifadelerini kullandı.

Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri'nin yeni yer altı füze üssü, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdullahi ve Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi'nin katılımıyla bugün açılmıştı.

İran devlet televizyonunun haberinde yer alan ve çeşitli balistik ve seyir füzeleri ile füze fırlatma rampalarının sergilendiği görüntülerde, bir füzenin bulanıklaştırılarak gizlenmesi dikkati çekmişti. Üssün nerede inşa edildiğine ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşılmamıştı.

İran, son yıllarda ülkenin çeşitli noktalarında Devrim Muhafızları Ordusuna ait yer altına inşa edilen askeri üs ve tesisleri sergiliyor.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör