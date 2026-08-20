Tahran’dan Trump’a sert tepki: Askeri hamleler sonuç vermedi ekonomik savaşa geçtiler
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la ekonomik ilişkilerini sürdüren ülke ve kuruluşlara ağır yaptırım uygulanacağını açıklamasının ardından Tahran yönetiminden sert tepki geldi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, Washington’un askeri girişimlerinin sonuçsuz kaldığını ve ekonomik baskının da yeni bir yenilgiyle sonuçlanacağını belirtti.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran'ın yenilginin eşiğinde ve bir ipe bağlı olduğu" iddiasında bulunan ABD'nin, buna rağmen bütün müttefiklerinden yardım istediğini belirtti.
ABD'nin yanlış hesaplamalar yaptığını ifade eden Garibabadi, "Sorun, her seferinde örtbas etmek zorunda kaldıkları yanlış hesaplamalardır. Bunun için kendileri açısından daha büyük bir yenilgi yaratmak zorunda kalıyorlar." ifadelerini kullandı.
Garibabadi, ABD'nin İran'a yönelik askeri girişimlerinin sonuç vermediğini savunarak, "Askeri savaş sonuç vermedi, şimdi bir sonraki yenilginin adını 'ekonomik savaş' koydular." açıklamasını yaptı.
TRUMP'TAN "EKONOMİK" BASKI KAMPANYASI
ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, İran'la ekonomik ilişkilerini sürdüren ülkelere ve kuruluşlara ağır ekonomik yaptırımlar uygulanacağını belirterek, İran'a yönelik "ekonomik D-Day" olarak nitelendirdiği yeni bir baskı kampanyası başlatacağını duyurmuştu.