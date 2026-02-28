Tahran’dan yeni adım: Hürmüz Boğazı kapatıldı! Gemiler dönüş yapıyor

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik askeri saldırıları nedeniyle dünya enerji taşımacılığı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nı deniz trafiğine kapatıldığını açıkladı. İran basınında yer alan haberlerde, DMO'nun bölgede oluşan güvenlik riski nedeniyle deniz trafiğine yönelik uyarılarda bulunduğu ve petrol rotalarına erişimi engellediği belirtildi.

Uluslararası medyada bir Avrupa Birliği (AB) yetkilisine dayandırılarak yayımlanan haberlerde, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'nı kullanacak gemilere "Hiçbir geminin geçişine izin verilmiyor." mesajları ilettiği bildirildi.

İran basını, gemilerin ve petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişinin durdurulmasıyla boğazın "fiilen" kapatıldığını iddia etti.

İNGİLTERE'DEN UYARI

İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO) yayımladığı uyarıda, bölgede "önemli ölçüde" askeri faaliyet olduğunu ve denizcilerin Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) ve diğer seyir veya haberleşme sistemlerinde aksama dahil olmak üzere artan elektronik parazit ve karışma ihtimallerini dikkate alması gerektiğini bildirdi.

UKMTO, Basra Körfezi'nde faaliyet gösteren gemilerin uluslararası çağrı kanalı VHF Kanal 16 üzerinden yapılan yayınlarda, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığına ilişkin iddialarla ilgili birden fazla rapor aldığını duyurdu.

Bu iddiaların şu aşamada doğrulanamadığını bildiren UKMTO, VHF Kanal 16'daki açıklamaların hukuken bağlayıcılığı olmadığını ve uluslararası hukuk uyarınca seyrüsefer üzerinde bir kısıtlama teşkil etmediğini açıkladı.