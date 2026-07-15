Tahran’ın kalbindeki meydana dikkat çeken afiş: “Trump’ı öldüreceğiz”

ABD-İran arasındaki gerilimin tırmanmasının ardından Orta Doğu’da patlama sesleri duyulurken, Tahran’ın kalbindeki meydana dikkat çeken bir afiş asıldı. Söz konusu afişte Trump tabutta yatar şekilde tasvir edildi. Aynı zamanda afişte “Trump’ı öldüreceğiz” ifadesi yer aldı.

Tahran’ın kalbindeki meydana dikkat çeken afiş: Trump’ı öldüreceğiz
İHA

İran'ın başkenti Tahran'ın en hareketli noktalarından biri olan İnkılap Meydanı'ndaki duvara ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alan dev bir afiş asıldı.

Tahran’ın kalbindeki meydana dikkat çeken afiş: Trump’ı öldüreceğiz

Trump afişte, tabutta yatarken resmedildi. Afişte ayrıca, "Trump'ı öldüreceğiz" ifadesine yer verildi. Söz konusu afişe ilişkin ABD kanadından henüz bir açıklama gelmedi.

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