Taht krizine evlatlık çözüm
Japonya'da 16 kişiden oluşan İmparatorluk Ailesi, karşı karşıya kaldığı halef krizini evlat edinilmesini öngören bir yasa tasarısıyla çözmeye çalışıyor. Ailede 66 yaşındaki İmparator Naruhito'nun ardından tahta geçebilecek 3 erkek kaldı. Soruna çözüm arayan Japon meclisi, soylu statüsünü yitirmiş hanedanlardan erkek üyelerin evlat edinilmesini önerdi. Kamuoyu ise kadınların da tahta oturabilmesinin sorunu çözebileceğini savundu. Kyodo News'ün anketine göre halkın yüzde 83'ü kadın bir imparatorun tahta oturmasını talep ediyor. İmparatorluk Kanunu ise yalnızca erkeklerin tahta çıkmasına izin veriyor. Öte yandan, taht krizinin arka planında ülkedeki nüfus azalmasının yattığı belirtiliyor.