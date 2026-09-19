Taiz savaşı

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirirken bölgedeki insani dram da her geçen gün kötüleşiyor. İran destekli Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babülmendep'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi. Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babülmendep Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu. Yemen güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son günlerde Taiz'de en üst seviyeye çıktı. Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri de Husilere karşı Yemen hükümetine hava desteği sağlıyor. Yemen güçleri dün iki kritik bölgeyi Husilerden geri aldı. Yemen'deki Husilerin Taiz kentinde İHA ile düzenlediği saldırıda 3 çocuk hayatını kaybetti. Saldırıda 1.5 yaşındaki Tala Rudmani, 7 yaşındaki Nureddin Yakub ve 14 yaşındaki Esaver Ganim hayattan koparıldı.

EVSİZ SAYISI 3 KAT ARTTI

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Yemen Misyon Şefi Abdusattor Esoev, çatışmaların yaşandığı Yemen'de 112 binden fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi. Esoev, yerinden edilenlerin sayısının 3 kat arttığını söyledi ve "Bu hareketlilik özellikle Yemen'in batı kıyısı ve Taiz bölgesinde yoğunlaşıyor" dedi. Yolların hala ulaşıma kapalı olduğunu söyleyen Esoev, iletişimin sürekli kesildiğini ve insani yardım erişiminin ciddi şekilde kısıtlı olduğunu vurguladı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör