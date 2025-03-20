Taliban 2,5 yıldır cezaevinde tuttuğu ABD vatandaşını serbest bıraktı!

Taliban tarafından 2022 yılında Afganistan'ın başkenti Kabil'i ziyareti sırasında tutuklanan ABD vatandaşı George Glezmann, 2,5 yılın ardından serbest bırakıldı. Glezmann'ın ABD'nin rehine işlerinden sorumlu özel temsilcisi Adam Boehler ile Taliban arasındaki doğrudan yapılan görüşmeler sonucu serbest bırakıldığı aktarıldı. Glezmann ve Boehler'in Afganistan'dan Katar'a ardından ABD'ye uçacakları bildirildi. Afganistan Dışişleri Bakanlığı, Böhler'in Taliban yönetiminin Dışişleri Bakanı Emir Han Muttaki ile bir araya geldiğini belirterek, "Görüşmede Afganistan-ABD ikili ilişkileri, tutukluların serbest bırakılması ve ABD'de yaşayan Afganlara konsolosluk hizmetlerinin sağlanması konuları ele alındı" ifadelerini kullandı. Söz konusu görüşme, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz ocak ayında göreve gelmesinden bu yana ABD ile Taliban arasında gerçekleşen en üst düzey doğrudan görüşme olarak kayıtlara geçti. ABD Dışişleri Bakanlığı, Delta Havayolları'nda teknisyen olan Glezmann'ın ailesine kavuşmak üzere yolda olduğunu ifade etti. Katar'a teşekkür eden Bakanlık, "Katar, karmaşık müzakereleri kolaylaştıran güvenilir bir ortak ve arabulucu olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır" ifadelerini kullandı. Bakanlık, "Başkan Trump, dünyanın dört bir yanında haksız yere alıkonulan tüm ABD'lilerin serbest bırakılması için yorulmadan çalışmaya devam edecek" ifadelerini kullandı. Adı açıklanmayan bir yetkili, Taliban yetkililerinin Glezmann'ı "iyi niyet jesti" olarak serbest bıraktığını ve ABD'nin elindeki Afgan tutukluların serbest bırakılması karşılığında bir anlaşma yapmadığını söyledi.