Taliban ile ABD arasında müzakereler başlıyor

Afganistan'daki insani ve ekonomik krizin çözülmesi için ABD'ye sorumlu adımlar atması çağrısında bulunan Muttaki, ABD hükümetinden Afganistan rezervlerini yeniden açmasını ve banka hesaplarındaki kısıtlamaları kaldırmasını istemişti. ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Thomas West de Muttaki'nin mektubuna cevaben 20 Kasım'da yaptığı açıklamada, ABD'nin, "Askeri güç kullanarak iktidarı ele geçirmeleri halinde ülkeye yapılacak insani yardımlar dışında diğer yardımların kesileceği" konusunda daha önce Taliban'ı uyardığını belirtmişti.

Öte yandan ABD öncülüğündeki batılı ülke askerlerinin 20 yıllık savaşın ardından 31 Ağustos'ta Afganistan'dan tamamen çekilmesi sonrası Taliban ülkede iktidarı yeniden ele geçirmişti. Hala hiçbir ülke tarafından resmen tanınmayan Taliban hükümeti, ülkede baş gösteren ekonomik ve insani kriz ile başa çıkabilmek için de yardıma ihtiyacı bulunuyor.