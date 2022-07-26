Taliban Verdiğimiz sözleri tuttuk’ dedi! ABD’ye çağrı

Özbekistan'da devam eden "Afganistan: Güvenlik ve Ekonomik Kalkınma" konulu uluslararası konferansta konuşan Muttaki, 11 ay gibi kısa sürede Afganistan'da güvenliği ve tüm devlet organlarının faaliyetini sağlamayı başardıklarını, yolsuzluğu neredeyse sıfıra indirdiklerini, üniversite ve okulları yeniden açtıklarını, kadınların çalışmaları için imkan sağladıklarını, tüm siyasi ve askeri rakipler için af ilan ettiklerini, ülke tarihinde ilk kez hoşgörü politikası ilan ettiklerini, eski yönetim döneminde çalışan 500 bin kişinin işine devam ettiğini ve hiç kimsenin siyasi görüşü nedeniyle dışlanmadığını söyledi.

Kolluk kuvvetlerini halka veya komşu ülkelere karşı kullanmadıklarını kaydeden Muttaki, yurt dışına giden tüm vatandaşlara seslenerek, Afganistan'ın tüm Afganların ülkesi olduğunu vurguladı.

20 yıllık savaş ve ABD yaptırımlarının ülkedeki yoksulluğun ana nedeni olduğunu ve bunun halkın hayatını olumsuz etkilediğini dile getiren Muttaki, Taliban hükümetinin özellikle Afganistan'ın ekonomik kalkınmasına öncelik verdiğini ifade etti. Muttaki, bu çerçevede Afganistan'ı bölgeler arası ticari iş birliği için uluslararası merkez haline getirme çabalarının sürdüğünü kaydederek, "Afganistan, Güney ve Orta Asya'yı birbirine bağlayan en kısa ve uygun güzergahtır." dedi.

Afganistan'ın diğer ülkelere tehdit oluşturmadığını ve bunlarla ilgili verdikleri tüm sözlerini yerine getirdiklerini belirten Muttaki, "Şimdi ise ABD'den tüm sözlerini yerine getirmesini istiyoruz. Tüm ülkelerle karşılıklı saygıya ve menfaatlere dayalı ilişkiler kurmaya hazırız. ABD'yi Afganistan'ın dondurulan fonlarını herhangi bir koşul olmadan serbest bırakmaya çağırıyoruz ve bu, Afgan halkının hayatını olumlu etkileyecektir." diye konuştu.

Muttaki, tüm ülkeleri Afganistan ile iş birliği yapmaya çağırarak, "Afganistan, coğrafi olarak stratejik konuma sahip. Bir de zengin yer altı kaynakları ve ucuz işçi gücüne sahip. Herkesi ülkeye yatırım yapmaya çağırıyoruz ve bu, ülkede ve bölgede istikrar ve güvenliğin temin edilmesine hizmet edecektir." ifadesini kullandı

"DONDURULMUŞ FONLAR KONUSUNDA DA DİYALOGA BAŞLAMAYA HAZIRIZ"

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Tom West de ABD tarafının dondurulan fonların serbest bırakılması konusunda Taliban ile diyaloga hazır olduğunu kaydederek, "İstikrarlı ve gelişen bir Afganistan görmek istiyoruz. Halkın tüm haklarından yararlanmasına izin verin." dedi.

West, özellikle kadın ve çocuk haklarının korunmasının ve hükümetin herkese açık olmasının önemine değinerek, ülkede insani yardıma izin verilmesi, özgürlüklerin ve ifade hürriyetinin sağlanması gerektiğini söyledi.

DEAŞ'a karşı çaba sarf edilse de hala bazı tehditlerin bulunduğuna işaret eden West, "Taliban önceki hatalarını tekrarlamamalı. Afganistan'ı yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

West, kışın yaklaştığını ve bunun insani krize neden olabileceğini çok iyi anladıklarını kaydederek, "Afgan halkına yardım edeceğiz ve en büyük bağışçı olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Afgan hükümetinin ekonomik kalkınmanın önünde engel oluşturmaması gerektiğinin altını çizen West, "Dondurulmuş fonlar konusunda da diyaloga başlamaya hazırız. Bu konuda birlikte çalışacağız. Bu varlıklar ekonomiyi canlandırmak için kullanılmalı ve şeffaf maliye politikası izlenmelidir." dedi.