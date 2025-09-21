Taliban’dan Bagram resti

Afganistan'daki Taliban yönetimi, ABD'nin Bagram Hava Üssü'nü yeniden ele geçirme tehditlerini sert bir dille reddetti. Afgan yetkililer yabancı askerlerin ülkeye yeniden girmesine izin verilmeyeceğini belirterek gerekirse 20 yıl daha savaşacaklarını açıkladı. Taliban İstihbarat Başkan Yardımcısı Molla Tacmir Cevad, Afganistan'ın herhangi bir üssü vermeyeceğini söylerken Savunma Bakanı Muhammed Yakup Mücahid ise "Cevabımız şudur. Eğer ülkmeziden gitmek istemiyor, askeri üsleri istiyorsanız, sizinle 20 yıl daha savaşmaya hazırız" dedi.

'İHTİYACIMIZ VAR'

Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Zakir Celali de ABD'nin geri dönme ihtimalini reddederek Afganların topraklarında yabancı askerleri hiçbir zaman kabul etmediğini vurguladı. Truth Social adlı sosyal medya hesabından paylaşım yapan ABD Başkanı Donald Trump ise önceki gün "Eğer Afganistan, Bagram Hava Üssü'nü ABD'ye geri vermezse, kötü şeyler olacak" ifadesini kullandı. Trump, geçen hafta İngiltere'ye düzenlediği resmi ziyaretin son gününde (perşembe) düzenlediği basın toplantısında, Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nün önemine işaret ederek, "Orayı geri almaya çalışıyoruz, oraya ihtiyacımız var. O üssü geri istiyoruz. Üssü istememizin nedenlerinden biri, buranın Çin'in nükleer silahlarını ürettiği yerden bir saat uzaklıkta olması." demişti. Trump, daha önceki açıklamalarında da eski Başkan Joe Biden yönetimini, Bagram Hava Üssü'nü Çin'in kontrolüne terk etmekle suçlamıştı. Kabil'in yaklaşık 50 kilometre kuzeyinde bulunan Bagram Hava Üssü yirmi yıl süren savaş boyunca ABD ve NATO operasyonlarının merkezi olmuştu.