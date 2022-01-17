Tam üç yıldır gözlerini kapatamıyor! Uyurken gözlerini bantlıyor...

Pete Broadhurst adlı emekli bir adam ülkesinde geçirdiği başarısız bir estetik operasyon sonrası kabusu yaşadı. Şişkin yanaklarını düzelttirmek için 11 bin sterlin harcayan adam, geçidiği düzeltici ameliyattan sonra bile bir gözünü kapatamıyor... Geceleri uyuyabilmek için gözlerini bantlamak zorunda kaldığını ifade eden Broadhurst, göz kuruluğunu gidermek için günde sekiz defa damla kullanıyor. Gözlerini kapatmak istese bile bunu gerçekleştiremeyen yaşlı adam görünüşünün hayatını mahvettiğini söyledi.
Emekli bir ressam ve dekoratör olan Pete, insanları ameliyatın riskleri konusunda uyarıyor. Pete, "Bir gün otobüse binerken bir adam, 'Aman Tanrım, yüzüne ne oldu?' dedi. Zaten kötü hissediyordum, bu daha da kötü hissetmemi sağladı. Problem görünüşümün ötesine geçti. Sadece rahatlamak istiyorum. Başkalarına dikkatli olmalarını söylemek istiyorum çünkü başarısız bir operasyon hayatınızı mahvedebilir." dedi.
KARISI TERK ETTİ
Pete'in sorunu 1959'da yanaklarının şişmesine neden olan bir diş problemini düzeltmek için üçüncü sınıf bir oklüzyon yaptırdığında başladı. Yanaklarının hamster gibi şiştiğini söyleyen adam, karısının da kendisini bu sebeple terk ettiğini anlattı. Görünüşüyle ilgili güvensizliklerinin arttığı iki ilişkiden sonra Pete, ameliyat olmak istediğine karar ern adam ameliyat masasına yattı.
DAYAK YEMİŞ GİBİ GÖRÜNÜYORDU
Kendisine, bu operasyonların yanaklarının boyutunu küçültmesine yardımcı olacağı söylendi. 24 Ocak 2019'da dokuz saatlik operasyon geçiren adam, ertesi gün taburcu edildi. Kabus dolu günleri anlatan adam, "Dayak yemiş gibi görünüyordum. Korkunçtu ve gözlerimi kapatamıyordum. Bütün gece hastaydım. Ameliyattan sonraki gün bu operasyonu hiç geçirmemiş olmayı diledim" diye konuştu.
Ameliyattan iki hafta sonra dikişleri aldırmak için hastaneye döndü ve sağlık görevlilerine, gözlerinin çok tahriş olduğunu ve sulandığını söyledi. Ancak yaşlı adam, ona her şeyin normal olduğunu ve yan etkilerin geçeceğini söylediklerini iddia etti.
DÜZELTİCİ AMELİYAT AYARLANDI
Gözlerini kırpamayan hatta kapatamayan adamın rahatsızlığının ektropion adı verilen göz kapağı ameliyatından kaynaklanan yaygın bir komplikasyon olduğunu açıklandı.
İNSANLARIN YÜZ İFADELERİNİ ÇÖZEMİYOR
ilk ameliyatı özel olarak yaptırdığı için onu tedavi edilemedi. Burada doktoru, yanaklarındaki derinin göz kapaklarıyla buluşmasına yardımcı olmak için bir deri grefti için BHI Parkside'da ücretsiz bir düzeltici ameliyat ayarladı. 13 Mayıs 2019'da bir saatlik bir operasyon geçirdi. Ancak aradan iki yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen Pete hala sol gözünü kapatamadığını belirtti. "Gözlerim bozuldu, zar zor görebiliyorum" diyen emekli adam, araba kullanamıyor veya insanların yüz ifadelerini seçemiyor."dedi.
Hedefi göremediği için atış hobisinden de vazgeçmek zorunda kalan yaşlı adamın ameliyatını yapmayı birçok hastane reddetti. Bu yüzden Pete yurt dışına gitmek zorunda kaldı ve Türkiye'deki bir hastaneye gelerek bir operasyon daha geçirdi. Yaşlı adam, bir operasyon daha geçirmek için bu yıl içinde tekrar Türkiye'ye gelecek.