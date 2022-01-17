Tam üç yıldır gözlerini kapatamıyor! Uyurken gözlerini bantlıyor...

DAYAK YEMİŞ GİBİ GÖRÜNÜYORDU

Kendisine, bu operasyonların yanaklarının boyutunu küçültmesine yardımcı olacağı söylendi. 24 Ocak 2019'da dokuz saatlik operasyon geçiren adam, ertesi gün taburcu edildi. Kabus dolu günleri anlatan adam, "Dayak yemiş gibi görünüyordum. Korkunçtu ve gözlerimi kapatamıyordum. Bütün gece hastaydım. Ameliyattan sonraki gün bu operasyonu hiç geçirmemiş olmayı diledim" diye konuştu.

Ameliyattan iki hafta sonra dikişleri aldırmak için hastaneye döndü ve sağlık görevlilerine, gözlerinin çok tahriş olduğunu ve sulandığını söyledi. Ancak yaşlı adam, ona her şeyin normal olduğunu ve yan etkilerin geçeceğini söylediklerini iddia etti.