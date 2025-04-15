Tanesi 220 dolara karınca kaçırıyorlar

Kenya'da dört kişi, popülerliği gittikçe artan yüzlerce nadir karıncayı ülkeden kaçırmaya çalışırken yakalandı. İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre kaçırılan canlılar arasında her biri yaklaşık 220 dolara satılan dev Afrika hasatçı karıncaları da vardı. Haberde "Koleksiyoncuların onları formicarium olarak bilinen özel yaşam alanlarında tuttuğu ve kolonilerini inşa etmelerini izlediği belirtildi" denildi. Kenya Yaban Hayatı Servisi (KWS) yasadışı hayvan ticareti yapanların artık orangutan ve fil boynuzlarının yanı sıra böcekleri de kaçırıp sattıklarını açıkladı.