Tanımak yetmez harekete geçin

Filistin Devleti'ni tanıyan Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin sayısı, son günlerde birçok devletin art arda yaptığı açıklamalarla 157'ye yükseldi. Danimarka ve Hollanda da ülkelerinin bazı koşullar altında Filistin Devleti'ni tanıyacağını belirtti. Uzmanlara göre Filistin'in devlet olarak tanınmasının sadece simgesel bir adım olarak kalmaması için soykırımcı İsrail'e karşı derhal harekete geçilmeli. Uzmanlar, "Koşulsuz destek dönemi bitti, İsrail yalnızlaşıyor. Filistin'in uluslararası bir aktör olarak devletler ve uluslararası örgütler nezdinde daha fazla hak ve yetkiye sahip olma süreçleri kolaylaşacaktır. Ancak Gazze soykırımının durdurulması için daha fazlası gerekiyor" yorumunu yapıyor.

İSPANYA'DAN SİLAH AMBARGOSU

Fransa'nın Filistin'i tanıma kararıyla Fransız parti liderlerinden "Filistin Devleti'ni tanımak iyi, soykırımı ve sömürgeciliği durdurmak daha da iyi" açıklaması geldi.

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, İsrail'e tam silah ambargosu getiren Kraliyet kararnamesini onayladı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Açık olalım, iki devletten biri soykırım mağduru iken iki devletli bir çözüm mümkün değildir" dedi.

İTALYAN HALKI SOKAKLARDA

İtalya genelinde, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımı protesto etmek için ulaşımdan eğitime birçok alanda çalışanlar ve öğrenciler genel greve gitti.

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, Filistin Devleti'ni henüz tanımayan ülkeleri bu kararı ciddi şekilde değerlendirmeye davet etti.

BM'nin geçen hafta "İsrail, Gazze'de soykırım suçu işliyor" raporuna dikkat çeken uzmanlar bir barış gücü müdahalesinin gerektiğine dikkat çekiyor.

İSRAİL İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMDEN NEDEN KORKUYOR?

Gazze Şeridi'nde soykırım uygulayan İsrail, Filistin'in devlet olarak tanınmasını tamamen engellemek istiyor. Bu sayede apartheid rejimine dayalı işgal ve ilhak uygulamalarını sürdürmek istiyor. Filistinliler, İsrail'in 1967 savaşında ele geçirip işgal ettiği Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'ni kapsayan bir devlet istiyor. İsrail'de tanımaya karşı çıkan kesimin en büyük argümanı sınırlar oluyor. İsrail, kendi varlığını Filistin toprakları üzerinde işgalci bir devlet olarak sürdürüyor. Filistin devletinin kurulmasını engellemeye çalışmasındaki en temel etken de Tel Aviv'in kendisine atfettiği toprakları işgal altında tutmak istemesi. İki devletli çözüm ayrıca İsrail'in yasadışı yerleşimlerin genişletilmesine karşı çıkıyor ve Gazze ile Batı Şeria'yı ilhak etme tehditlerinin de önüne geçiyor.