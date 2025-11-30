Tanker saldırılarını Ukrayna üstlendi

Karadeniz açıklarında önceki akşam yaşanan tanker patlamalarının yankıları sürüyor. Karadeniz açıklarında 'KAIROS' ve 'VIRAT' gemilerine düzenlenen saldırılara ait olduğu iddia edilen görüntüler yayınlandı. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), insansız deniz araçlarıyla (İDA) gemilere saldırı düzenlendiği anları gösteren videolar paylaştı. Görüntülerde, patlamaların yaşandığı görülüyor. Ukrayna medyası, tanker patlamalarının, SBU ile Ukrayna Donanması'nın ortaklaşa düzenlediği operasyonun sonucu olduğunu öne sürdü. İki gemi de Rusya'nın petrol satışına aracılık eden "gölge filonun" parçası oldukları gerekçesiyle uluslararası yaptırım altındaydı. Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mısır'dan Rusya'ya seyir halindeyken patlama meydana gelen "KAIROS" ve İDA saldırısına uğrayan "VIRAT" gemilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

'TÜRK SULARINDA SORUN YOK'

Uraloğlu, "Birinci gemideki (KAIROS) yangının sönmesi sonucu, diğeriyle (VIRAT) ilgili de tespitler yapıldıktan sonra ilk limanlara çekilmeleri söz konusu olacak" dedi. Uraloğlu, "Bizim karasularımızda bir problem yok" diye konuştu. "VIRAT" gemisine dün sabah bir saldırı daha olduğu kaydedildi.