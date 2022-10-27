Tansiyon yükseliyor! Putin’den biyolojik silah çıkışı: Kirli bomba kullanma planları var

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın 'direkt' olarak ABD tarafından kontrol edildiğini ve bağımsızlığını kaybettiğini belirterek, "Şantaj, baskı, yıldırma taktikleri, neredeyse tüm alanlarda bazı ülkeler tarafından uzun süredir kullanılmaktadır. Bunu yapanların başardıklarını Amerikan dış politikasının bir enstrümanı haline gelen Ukrayna örneğinde görüyoruz. Ukrayna aslında egemenliğini kaybetti ve Rusya'ya, Birlik Devletimiz Belarus'a, bir bütün olarak CSTO ve Bağımsız Devletler Topluluğu'na (BDT) karşı bir koçbaşı olarak kullanan ABD tarafından doğrudan kontrol ediliyor" dedi.