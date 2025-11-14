Tanzanya Cumhurbaşkanı, eski Maliye Bakanı Nchemba’yı başbakan olarak atadı

Meclis Başkanı Mussa Azzan Zungu, gizli oylamada 371 milletvekilinden 369'unun lehte oy verdiğini açıkladı.

TANZANYALILARIN REFAHINA ÖNCELİK VERECEK

Daha önce içişleri, adalet ve maliye bakanlıklarında görev yapan 50 yaşındaki Nchemba, yaptığı açıklamada Tanzanyalıların refahını önceleyeceğini, ulusal kalkınma hedeflerine ulaşmak için aralıksız çalışacağının altını çizdi.

Tanzanya'da 2021'de kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden dönemin Cumhurbaşkanı John Magufuli'nin yerine göreve gelen Hassan, 29 Ekim'de düzenlenen genel seçimde oyların yüzde 97,66'sını alarak cumhurbaşkanlığını korumuştu.

Ana muhalefetteki Demokrasi ve Kalkınma Partisinin (Chadema) lideri Tundu Lissu, vatana ihanet suçlamasıyla cezaevinde bulunduğu için seçime katılamazken ülkenin ikinci büyük muhalefet partisi Değişim ve Şeffaflık İttifakından (ACT-Wazalendo) Luhaga Mpina'nın adaylığı ise Seçim Kurulunca reddedilmişti.

Seçim sonuçlarına itiraz eden muhalefet partileri, sürecin "adil ve şeffaf" yürütülmediğini öne sürmüştü. Bunun ardından 30 Ekim'de başkent Darüsselam'dan başlayarak ülke geneline yayılan seçim protestolarında güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çatışmalar yaşanmıştı.