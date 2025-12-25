Tanzanya’da helikopter dağa çakıldı: 5 ölü

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da bulunan Kilimanjaro Dağı'ndaki Barafu Kampı yakınlarında helikopter düştü. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

Tanzanya medyası, helikopterin tıbbi kurtarma görevi yürüttüğünü, kazada rehber, doktor, pilot ve 2 yabancı turistin hayatını kaybettiğini aktardı.

Afrika'nın en yüksek zirvesi olan ve deniz seviyesinden yaklaşık 6 bin metre yükseklikte bulunan Kilimanjaro Dağına her yıl yaklaşık 50 bin kişi tırmanıyor.