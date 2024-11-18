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Giriş Tarihi: 18.11.2024 12:02 Son Güncelleme: 18.11.2024 12:25

Tanzanya’da korkunç olay: Enkaz altında ezildiler

Tanzanya’da içinde insanlar bulunduğu sırada çok katlı bir bina yıkıldı. Olay sonrası 13 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları hala sürüyor.

AA
Tanzanya’da korkunç olay: Enkaz altında ezildiler

Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, Darüsselam'da 4 katlı binanın çökmesi sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 84 kişinin yaralandığını söyledi.

G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için bulunduğu Brezilya'da açıklama yapan Hassan, binanın çöktüğü Kariakoo bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Hassan, hükümetin önceliğinin hayat kurtarmak olduğunu belirterek, Kariakoo'daki binaların sağlamlığının incelenmesi için bir ekip görevlendirdiklerini kaydetti.

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Enkaz altında kalanların sayısı tam olarak bilinmiyor, ordunun da dahil olduğu acil durum ekipleri, hayatta kalanların yerini tespit etmek için çalışıyor.

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Tanzanya’da korkunç olay: Enkaz altında ezildiler
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