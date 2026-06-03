Tanzanya’ya Osmanlı Camii
Tanzanya'nın Iringa kentinde Osmanlı mimarisiyle inşa edilen Faraj Camii'nin açılışı yapıldı. Tanzanya'daki Abri ailesinin finansmanını sağladığı cami, Türk mimar ve mühendisler tarafından Osmanlı mimarisine uygun şekilde kent merkezine inşa edildi. Malzemelerinin tamamının Türkiye'den getirildiği çifte minareli ibadethane, 3 katlı ve 5 bin kişilik cemaat kapasitesine sahip. İç süslemesi ve avizeleriyle Türkiye'deki camileri aratmayan cami, turkuvaz halılarıyla ön plana çıkıyor. Ülkedeki "ilk Osmanlı mimarili cami" olma özelliğini taşıyan ibadethanenin, özel gün ve gecelerde dini mesajların yansıtıldığı mahyası da bulunuyor. İbadethaneyi, açılışının ardından Iringa şehrinde yaşayan Müslümanlar ziyaret etti. Açılışa katılan Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi Bekir Gezer, "Türkiye, Tanzanya'nın gelişmesine her zaman destek olacak. Gelecek dönemlerde ilişkiler daha da ivmelenecek" dedi. AA