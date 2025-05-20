Tapınağa yıldırım düştü: 3 kişi öldü

Kamboçya'nın en ünlü tarihi, turistik ve dini merkezlerinden biri olan Angkor Wat tapınak kompleksine cuma günü yıldırım düştü. O sırada tapınağı ziyaret eden üç kişi yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Grubun, UNESCO'nun Dünya Mirasları listesinde yer alan tapınağın çevresinde sığınacak bir yer ararken yıldırıma yakalandığı öğrenildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, olay sonrasında iki ambulansın tapınak yakınlarına ulaştığı, görevlilerin bazı yaralıları taşıdığı ve diğerlerine de yardımcı olduğu görülüyor. Diğer görüntülerde ise birden fazla kişinin hastanede tedavi altına alındığı görülüyor.