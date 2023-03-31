Tapınaktaki kuyuya düşen 35 kişi öldü

HİNDISTAN'IN Madya Pradeş eyaletine bağlı Indore şehrindeki tapınakta çatısı çöken kuyuya düşen 35 kişi ölürken, 16 kişi de yaralandı. Yetkililer, olayın Ram Navami Festivali esnasında Beleshwar Mahadev Jhulelal Tapınağı'nda bulunan eski büyük kuyunun (bavdi) çatısının çökmesi sonucu meydana geldiğini belirtti. Kurtarma çalışmalarının kuyu girişinin dar olması ve çamur nedeniyle zorlukla yürütüldüğünü kaydeden yetkililer, ordu personelinin de dahil olduğu 140 kişilik kurtarma ekibinin mahsur kalanları çıkarmak için yoğun çaba gösterdiğini dile getirdi.