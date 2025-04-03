‘Tarifeler ABD için bir ‘bumeranga’ dönebilir’

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı kararname kapsamında ülkenin 185 ticaret ortağına tarife getirilmesini değerlendirdi.

Trump'ın yeni açıkladığı gümrük vergilerinin yıkıcı sonuçlarına dikkati çeken Habeck, söz konusu vergilerin Avrupa'nın yanı sıra ABD ekonomisine ve uluslararası ticarete de zarar vereceğini ifade etti.

Habeck, söz konusu geniş kapsamlı tariflerin Trump'ın dediği gibi ABD'li tüketiciler için "kurtuluş günü" değil, "enflasyon günü" olacağını belirterek, "ABD'nin tarife çılgınlığı, ülkeleri resesyona sürükleyebilecek ve dünya çapında büyük hasara yol açabilecek bir sarmalı tetikleyebilir. Pek çok insan için korkunç sonuçlar doğurabilir." ifadelerini kullandı.

Habeck, ABD ile gümrük tarife anlaşmazlığında "her zaman müzakere" için mücadele ettiklerini, çatışma istemediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu nedenle Avrupa Komisyonu'nun ABD ile müzakere edilmiş bir çözüm için çaba göstermeye devam etmesi iyi bir şey. Bunun için hala biraz zaman var. Ancak ABD müzakere edilmiş bir çözüm istemezse, AB dengeli, net ve kararlı bir yanıt verecektir. Bunun için hazırlıklarımızı yaptık. Komisyon Başkanı'nın net tavrını destekliyorum. Birleşik bir AB olarak hareket etmemiz çok önemlidir. Avrupa'nın gücü bizim gücümüzdür. Dünyanın en büyük tek pazarına sahibiz. Bu gücü kullanmalıyız."