Tarih böyle vahşet görmedi

Amerikan basınında yer alan makalede, İsrail'in Filistinlilere yönelik akıl almaz cinsel şiddeti bir kez daha gözler önüne serildi. New York Times (NYT) yazarı Nicholas Kristof, "Filistinlilerin Tecavüzüne Karşı Sessizlik" başlıklı makalesinde, 14 eski Filistinli tutukluyla yaptığı görüşmelere ve hak örgütlerinin raporlarına dayanarak çok çarpıcı ifadelerde bulundu. Bazı gardiyanlar; erkekler, kadınlar ve çocuklara yönelik akıl almaz cinsel saldırı ve istismarda bulundu. Görüşülen kişilerin, gözaltı süresince tecavüzlere, ağır darp ve sistematik aşağılamaya maruz kaldıklarını ifade ettiği kaydedildi. Yaşadıklarını anlatan 46 yaşındaki Sami es-Sai, gardiyanlardan birinin, esirleri dövmekte kullanıldığı lastik copu rektumuna zorla sokmaya çalıştığını dile getirdi.

ÖLMEK İÇİN DUA ETTİM

Yaşadıklarının "son derece acı verici" olduğunu belirten Sai, gardiyanların kendisine güldüğünü, daha sonra "Havuçları getirin" şeklinde bir ses duyduğunu ve havuç kullanıldığını söyledi. Sai, "Çok büyük acı çekiyordum. Ölmek için dua ediyordum" dedi. Kristof, İsrail makamlarının, cinsel şiddetin "standart operasyon prosedürü" haline geldiği bir güvenlik mekanizması inşa ettiğini savundu. İsrail yine aynı palavraya başvurarak NYT'yi "antisemitizm" ile suçladı.