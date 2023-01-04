Tarih teknolojiyle buluştu

Dünyada bir ilk olarak hayata geçirilen proje ile 1954 Hitit tabletleri yapay zekâ yöntemiyle okunuyor. Çivi tabletlerden elde edilen veriler, kurulacak Hitit Dijital Kütüphanesi'yle hizmete sunulacak. Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri ve Çorum Müzesi envanterinde bulunan Hitit çivi yazılı tabletlerin yapay zekâ kullanılarak okunması, taranması ve dijital ortama aktarılması amacıyla başlatılan projenin ilk aşaması tamamlandı. Ankara Üniversitesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün işbirliğinde yürütülen proje çerçevesinde, Hititçe tabletler üzerinde gerçekleştirilen bu örnek proje ile binlerce yıllık tarihi vesikaların çözümlenmesi kolaylaşacak ve bu sayede tablet okumaları ve yayınları da hız kazanacak. Hititlerin başkenti Hattuşa'da bulunan tabletlerin yüksek çözünürlüklü olarak fotoğraflanması ve 3 boyutlu taranmak suretiyle yapay zekâya öğretme sürecinin ilk aşaması sona erdi. 1954 çivi tablet üzerinde yüksek çözünürlüklü fotoğraflarla yapay zekâ yöntemiyle çalışma yapılırken, ilk etapta çivi yazılı 500 Hititçe tabletin yapay zekâ ile öğrenme süreci tamamlandı. Yapay zekâ çalışmasında yüzde 75.66 başarı sağlandı.