Tarih unutmayacak

İsrail 7 Ekim'den bu yana "2023 yılında bu kadar da olmaz" denilen tüm vahşeti dünyanın gözü önünde işledi. Gazze katliamlarında 10'uncu haftaya girildi. ABD ve Avrupa şimdiye kadarki tüm katliamlarını destekledi.Batı medyasına düşen görev vahşeti sansürlemek oldu. Ama ne yaparlarsa yapsınlar tarih bu vahşetleri unutmayacak...El Ehli Baptist Hastanesi'ne sığınan 471 kişiyi katlettiler.Binlerce kişiyi tank namlularının altında sürgün ettiler.Nasr Çocuk Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesindeki bebekleri ölüme ve çürümeye terk ettiler.Gazetecileri tank atışıyla katlettiler.BM'ye ait insani yardımların bulunduğu depoları vurdular.Çocuklar, katledilen anne babalarının cesetlerini teşhis etti.Han Yunus ve birçok bölgede onlarca kişiyi çıplak ve gözlü bağlı tutuklayıp hızlı hareket etmeyenleri öldürdüler.Batı Şeria'daki El Halil'de 35 bin Filistinliyi iki aydır evlerine hapsettiler.