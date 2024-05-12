‘Tarihe soykırımcı olarak geçeceksin’

Siyonist İsrail rejimi, 7 Ekim 2023'ten bu yana on binlerce ton bomba yağdırdığı Gazze Şeridi'nde barbar saldırılarına devam ediyor. Çoğu çocuk ve kadın 35 bini aşkın Filistinliyi katleden İsrail ordusu, dün gece de Gazze'nin pek çok noktasında sivillerin yaşadığı bölgeleri hedef aldı. 63 kişi hayatını kaybetti. İşgal ordususun yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine kara saldırısı başlatmasıyla binlerce kişi yeniden yollara düştü. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Refah'taki 300 bin Filistinlinin göçe zorlandığını kaydetti. İnsanların gidecek güvenli yeri olmadığı belirtildi.Uluslararası kuruluşlar bölgedeki insani krizin derinleştiğini ve yaşananların soykırım olduğunu dile getiriyor. Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze'de yaşananların bir trajedi olduğunu belirtti. Albanese, "Gazze'de yaşananların bir savaş değil, tereddüt etmeden bunun bir soykırım olduğunu söyleyebilirim.Batılı ülkelerde, soykırım kelimesinin kullanımı konusunda büyük bir rahatsızlık var. Bunun da sebebi, soykırım kelimesinin Holokost'u çağrıştırması. 'Holokost'a uğramış İsrail (Yahudiler) nasıl olur da soykırım yapar, böyle bir şey düşünülemez' diye. Fakat (İsrail) şu an tam da bunu yapmakta" dedi. Öte yandan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendisine yönelik "Hamas destekçisi antisemitist, bize ders veremez" sözlerine cevap verdi. Cumhurbaşkanı Petro, "Sayın Netanyahu, tarihe soykırımcı olarak geçeceksiniz'' dedi.BM Konut Hakkı Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal İsrail'in Refah kentinde neden olduğu zorla yerinden edilmelere ilişkin şok olduğunu dile getirdi. 30 yılı aşkın süredir yerinden edilmeden etkilenen topluluklarla ilgili araştırmalarda ve onlarla etkileşimde bulunduğunu belirten Rajagopal, ''Daha önce hiç böyle şok edici vahşet görmemiştim" ifadesini kullandı. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de Refah'ta sivilleri güvenli olmayan bölgelere gitmeye zorlamanın "kabul edilemez" olduğunu belirtti. Ancak, 'Gazze Kasabı' İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hem kendi ülkesindeki hem de uluslararası tepkilere meydan okuyor ve katliama devam edeceklerini belirtiyor.İSRAİL savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin Cibaliya Mülteci Kampı'na önceki gece 100'den fazla saldırı düzenledi. Cebaliye'ye doğru ilerleyen İsrail tankları, bölgenin merkezindeki konut ve barınma merkezlerine ateş ve top mermileriyle vurdu. Çok sayıda ölü olduğu ve yardım ekiplerinin yaralılara ulaşmakta zorlandığı bildirildi. Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Balah şehrine düzenlenen hava saldırısında ise 2 doktor yaşamını yitirdi. İsrail'in kapıları kapaması ve yardımları engellemesi nedeniyle ise bölgedeki kıtlık derinleşiyor. Zaten çok kısıtlı imkânlarla hizmet vermeye çalışan hastaneler ise çok zor durumda. Gazze Sivil Savunma sözcüsü Gazze'nin kuzeyindeki tüm hastanelerin hizmet dışı kaldığını açıkladı. Defalarca kez yerlerinden edilen binlerce çocuk ve kadın açlık ve hastalıkların pençesinde ölümle karşı karşıya.