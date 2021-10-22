Tarihi değiştirecek keşif: Kristof Kolomb’un Amerika’yı keşfinden 471 yıl önce...

Nature dergisinde yayımlanan bilimsel bir araştırma, Vikinglerin 1021 yılında Kuzey Amerika'ya yerleştiklerini ortaya koydu. Kanada, Hollanda ve Almanya'dan bir grup bilim insanının yaptığı araştırmaya göre, Vikingler, Kristof Kolomb'un Amerika'yı keşfinden yüzlerce yıl önce Kanada'nın Newfoundland eyaletine geldi.

Newfoundland'da bulunan L'Anse aux Meadows bölgesinde Vikingler tarafından kesilen üç farklı ağaç parçasını analiz eden bilim insanları, Vikinglerin kıtaya geldikleri tarihi belirlemeyi başardı.