Tarihi duyurdu: Trump ve Netanyahu 4’üncü kez yüz yüze görüşecek!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ekonomiyle ilgili düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini açıkladı.

Netanyahu, Trump'ın kendisini 29 Eylül'de Beyaz Saray'da görüşmeye davet ettiğini açıkladı. Netanyahu, Trump'ın davetinin dün yapılan bir telefon görüşmesi sırasında geldiğini söyledi.

Öte yandan Trump, göreve gelmesinden bu yana 4'üncü kez Netanyahu ile yüz yüze görüşmüş olacak.

TRUMP, "BAŞLARI BELAYA GİRER" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, İngiltere'ye yapacağı resmi ziyaret için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Trump, İsrail'in Gazze'yi karadan işgali konusunda ne düşündüğü ve bunu destekleyip desteklemediği konusunda, "Onların (Gazze'ye) girmek istediğini duyuyorum.