Tarihi duyurdu: Trump ve Netanyahu 4’üncü kez yüz yüze görüşecek!

Soykırımcı devletin eli kanlı lideri Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini 29 Eylül'de Beyaz Saray'da görüşmeye davet ettiğini açıkladı. Öte yandan Netanyahu, görüşme talebinin yapılan bir telefon görüşmesi sırasında geldiğini ifade etti.

İHA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ekonomiyle ilgili düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini açıkladı.

Netanyahu, Trump'ın kendisini 29 Eylül'de Beyaz Saray'da görüşmeye davet ettiğini açıkladı. Netanyahu, Trump'ın davetinin dün yapılan bir telefon görüşmesi sırasında geldiğini söyledi.

Öte yandan Trump, göreve gelmesinden bu yana 4'üncü kez Netanyahu ile yüz yüze görüşmüş olacak.

TRUMP, "BAŞLARI BELAYA GİRER" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, İngiltere'ye yapacağı resmi ziyaret için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Trump, İsrail'in Gazze'yi karadan işgali konusunda ne düşündüğü ve bunu destekleyip desteklemediği konusunda, "Onların (Gazze'ye) girmek istediğini duyuyorum.

Durumu görmem lazım, bu konu hakkında çok fazla bilgiye sahip değilim. Ancak şunu söyleyebilirim, eğer Hamas orada koruma için insan kalkanı oluşturursa başları belaya girer." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) araştırma komisyonunun İsrail'in Gazze'de soykırım suçu işlediği sonucuna vardığı raporunu da değerlendiren Trump, raporla ilgili yorum yapmayarak sadece "Neler olacağını göreceğiz." dedi.

İSRAİL GAZZE'YE KARA SALDIRILARI BAŞLATTIĞINI DUYURMUŞTU

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal için gece saatlerinde kara saldırılarına başladığını açıklamıştı.

Kara saldırılarına şu an için iki tümenin katıldığı, üçüncüsünün de ilerleyen günlerde dahil olacağı ifade edilmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da yolsuzluk davası duruşmasında, Gazze kentine şiddetli saldırılar başlattıklarını söylemişti.