Tarihi eseri scooter’la kaçırdı

Almanya vatandaşı bir turist, çarşamba günü Roma'da kiralık elektrikli scooter'ıyla bir Roma sütununun mermer kaidesini taşıdığı sırada yakalanarak gözaltına alındı. 24 yaşındaki turist, İtalya'nın başkentinin merkezinde, Villa Borghese Parkı yakınlarındaki lüks Via Vittorio Veneto caddesinde ilerlerken polis tarafından durduruldu. Scooter'ın ayak koyma kısmında ise yaklaşık 30 kilogram ağırlığında tarihi bir mermer sütun kaidesi bulunuyordu. Turist, bu ağır taşı 'hatıra' olarak nitelendirdi. Roma Carabinieri biriminin açıklamasına göre, turist hakkında 'tarihi ve sanatsal öneme sahip kültürel varlık bulundurmak' suçlamasıyla işlem yapıldı. Mermer kaideye el konulurken, eserin kökeninin belirlenmesi için detaylı incelemeye alındığı bildirildi.