Tarihi görev başladı

Japon milyarder Yusaku Maezava
ve yardımcısı Yozo Hirano
'nun içinde bulunduğu uzay aracı Kazakistan
'daki Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldı. Rusya, böylelikle yıllar sonra özellikle de ABD
'li şirketlerin rekabetinin arttığı bir dönemde uzay turizmine dönüş yaptı. Soyuz MS-20 uzay aracı içindeki turistler, "Soyuz-2.1a" füzesiyle Uluslararası Uzay İstasyonu
'na (UUİ) ulaşacak. Son 12 yıldır masrafların tamamını kendisi üstlenerek UUİ'ye giden ilk uzay turistleri Maezava ve Hirano'nun yanında Rus kozmonot Aleksandr Misurkin
de bulunuyor. Uzay aracı, (GMT) UUİ ile birleşecek.
EKİP, 20 ARALIK'TA DÖNECEK
Turistler uzay istasyonunda bilimsel bir çalışmaya katılacak. Aynı zamanda "100 Things You Want MZ To Do In Space
" (MZ'nin uzayda yapmasını istediğiniz 100 şey) listesinden aktiviteler gerçekleştirilecek. Yayınlanan listeye göre, Maezava yolculuğunun sonunda Dünya
'ya istasyondan hava getirmeyi deneyecek. Bunun yanı sıra yörüngedeyken kâğıttan uçaklar uçuracak, uzaylı arayacak, astronotlara deneylerinde yardım etmeye çalışacak, Dünya manzarası önünde gençlerin sorularını yanıtlayacak, havaya sabun baloncuğu üfleyecek, kutup ışıklarını, yıldırım ve meteor yağmurlarını kameraya almak için çabalayacak. Maezava'nın listesindekiler bunlarla sınırlı değil. Ters takla atmak, astronotlarla badminton oynamak, ellerini kullanmadan pantolonunu giymek, yerçekimsiz ortamda yapboz yapmak, uçan bir halı üzerinde uçmak, uzayda hangi yüzme stilinin daha çok işe yaradığını öğrenmek, hapşırdığında vücudun dönüp dönmeyeceğini anlamak, listedeki aktivitelerden bazıları. Ekibin 20 Aralık'ta Dünya'ya gelmesi planlanıyor. Sputnik Türkiye