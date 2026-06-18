Tarihi imza kameralara yansıdı: Trump İran mutabakatını Versay’da onayladı
ABD-İran mutabakatının imzalandığı anlara ilişkin görüntüler Beyaz Saray tarafından yayımlandı. Görüntülerde Trump’ın anlaşmayı Fransa’daki Versay Sarayı’nda imzaladığı görüldü.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD ve İran arasındaki mutabakat zaptını Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kendisi onuruna Versay Sarayı'nda verdiği akşam yemeğinde imzaladığı bildirildi.
Konuya ilişkin görüntüler Beyaz Saray'ın resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Paylaşımda, "ABD Başkanı Trump, İran ile varılan mutabakat zaptını Fransa'da Versay'da imzaladı." ifadelerine yer verildi.
Trump, İran anlaşmasını imzaladı! Beyaz Saray o anın görüntülerini yayınladı | Video
Trump, katıldığı G7 zirvesinin ardından ülkesine dönmeden önce Fransız mevkidaşının kendisi onuruna Versay Sarayı'nda verdiği akşam yemeğine katılmıştı.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran'ın "İslamabad Mutabakat Anlaşması"nı elektronik olarak imzaladığını açıklamıştı.