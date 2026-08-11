Tarihi ’Mekke İttifakı’ İsrail ve Yunanistan’ı korkuttu: Bizim için büyük tehdit

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın yankıları sürüyor. Tarihi anlaşma ile ilgili İslam dünyasından memnuniyet açıklamaları gelirken anlaşma İsrail ve Yunanistan'da gerilime neden oldu. İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'ndan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. İsrail'de yayın yapan İ24NEWS televizyonuna konuşan Chikli, "Mekke İttifakı son derece tehlikeli ve endişe verici bir gelişmedir" ifadesini kullandı. Chikli, Suudi Arabistan'ın Türkiye ile hareket etmeye başlamasının İsrail açısından büyük risk taşıdığını dile getirdi. Anlaşmanın İsrail'e yönelik stratejik riskleri artırdığı değerlendirmesinde bulunan Chikli, Tel Aviv yönetimine çağrı yaparak "Bu tablo, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri ve (Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden) Somaliland ile olan ittifaklarımızı daha da derinleştirmemizi zorunlu kılmaktadır" dedi. İsrail basınında yer alan haberlerde de anlaşmanın Tel Aviv'de rahatsızlık yarattığı dile getirildi.

PATRIOTLARI İADE EDİN

Anlaşma Yunanistan'da da ciddi gerilim yarattı. Muhalefet anlaşmanın Atina için ağır bir darbe olduğunu kaydetti. Ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA) cephesinden hükümete yönelik sert eleştiriler geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan SYRIZA Milletvekili Pavlos Polakis, "Bunun ardından ilk adım olarak Suudi Arabistan'a kurulan Yunan Patriot bataryası derhal ülkemize dönmeli" ifadelerini kullandı. Yunanistan 2021 yılının Eylül ayından bu yana Suudi Arabistan'da Patriot hava savunma sistemi bulunduruyor. Öte yandan Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini gibi çok sayıda haber ajansı anlaşmanın "Atina'da rahatsızlık yarattığını" yazdı.

İRAN: ENDİŞEYE GEREK YOK

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'yla ilgili Tahran'ı endişelendirecek bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Bekayi, "Aramızda derin dini, tarihi ve medeniyet bağları bulunan üç ülke Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan söz konusu olduğundan, bu anlaşmanın İran'a karşı olduğuna dair endişe duymamız için bir neden bulunmuyor" dedi.

'İSLAM DÜNYASINA GÜÇ KATACAK'

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın imzalanmasının ardından İslam dünyasından memnuniyet açıklamaları gelmeye devam ediyor. Dünya Müslüman Âlimler Birliği, memnuniyetle karşıladıklarını belirttiği anlaşmayı İslam âleminin birliği ve bağımsızlığı yolunda önemli bir adım olarak nitelendirdi. Birlikten yapılan yazılı açıklamada, mutabakatın İslam ümmetinin "ortak tehditler" karşısındaki gücünü artıracağı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, diğer Müslüman ülkelerin de katılımıyla daha geniş bir ittifaka dönüşmesi çağrısı yapıldı.

İŞBİRLİĞİ SİMGE YAPILARA YANSIDI

İletişim Başkanlığı, Mekke Anlaşması'na özel iletişim kampanyası düzenledi. Anlaşmanın taşıdığı birlik, daya-dayanışma ve işbirliği mesajının kamu-nışma kamuoyuna ulaştırılması amacıyla oyuna Ankara ve İstanbul'un simgesel noktalarında kapsamlı bir iletişim kampanyası gerçekleştirildi. Hazırlanan görsel içerikler, Ankara ve İstanbul'un yüksek görünürlüğe sahip noktalarında kamuoyuyla buluşturuldu. Ankara'da, Türk Telekom binası-binasının dijital ekranında ve simge nın yapılarından Atakule'nin dijital ekranında Mekke Anlaşması'na ilişkin özel içerikler yayımlandı. İstanbul'da ise Atatürk Kültür Merkezi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Galata Kulesi'nde içe-içerikler gösterime sunuldu. ANKARA