Tarihi soygunun mağduru Türkler

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde Sparkasse bankasına ait bir şubenin kasa dairesine düzenlenen soygunda zararın çok daha büyük olduğu tahmin ediliyor. Toplam 2 bin 700 müşteriye ait 3 bin 300 kasanın 3 binden fazlasının kırıldığı ve içindeki tüm değerli eşyaların çalındığı bildirildi. Değerli eşyaları ve paraları güvence altında olsun diye kasa kiralayan müşterilere ise kötü haber sigortalardan geldi. Ek bir sigortası bulunmayan mağdurların değerli eşyalarının ancak belirli bir sınıra kadar banka tarafından sigortalı olduğu açıklandı.

DÜĞÜN TAKILARI KASADA

Buna göre müşterilere kaybı için en fazla 10 bin 300 euro verilecek. Bu para da ancak, kasadaki eşyaların kanıtlanması durumunda ödenecek. Kasanın içindekileri kanıtlayamayanlara ise şimdilik bir ödeme yapılması sözkonusu değil.

Buer semtinde meydana gelen soygunda en büyük mağdurlar da Türkler. Altınlarını güvencede olması için kasa kiralayan Türkler, özellikle düğünlerde takılan altınları beyan etmekte zorlanacak. Birçok vatandaş da Türkiye'den dönüşte altın getirdiği için bunların herhangi bir yerde kaydı bulunmuyor. Sigorta uzmanları, "Kasaya koydukları altınları kanıtlayanlar, 10 bin 300 euroya kadar bir ödeme alabilir. Gerisi ise ancak ek bir sigorta yapılması durumunda karşılanacak" dedi.

EN BÜYÜK KASA SOYGUNU

Polis zararın orta düzeyde bir rakam olduğunu belirterek, en az 50 milyon eurodan hareket edildiğini bildirdi. Bu yönüyle soygun, Almanya tarihinin en büyük kasa soygunlarından biri olarak değerlendiriliyor.

SOYGUN NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Polisin paylaştığı ilk bulgulara göre zanlılar, "Marientor" adlı otopark üzerinden bankaya sızdı. Zanlılar, önce birkaç kapıyı aşarak bankanın arşiv odasına girdi, ardından özel bir matkapla kasa dairesine ulaştı. Görgü tanıkları, cumartesiyi pazara bağlayan gece, banka şubesine bitişik otoparkın merdiven boşluğunda büyük çantalar taşıyan birkaç erkek gördüklerini ifade etti. Otoparktaki güvenlik kameraları görüntülerini izleyen polis, maskeli soyguncuların Audi RS6 marka siyah bir otomobil ile kaçtığını belirledi.

PLAKALAR SAHTE

Kameralarda beyaz bir minibüsün de otoparktan çıkış yaptığı görülüyor. Bu minibüste duvarı delmek için kullanılan cihazların bulunduğu tahmin ediliyor. Öte yandan polis, kaçış aracındaki Hannover plakalarının sahte olduğunu duyurdu.