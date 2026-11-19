Sıcak çatışmaların, siber saldırıların ve küresel enerji krizinin yaşandığı bugünlerde dünyanın gözü Çin'e kilitlenmiş durumda. Yeni dünya düzeninin şekillenmesinin beklendiği tarihi zirve bugün gerçekleştirilecek. ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Lideri Vladimir Putin bugün bir araya gelecek. Trump, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne katılmak için gittiği Çin'in Şıncın kentinde, Şi tarafından havalimanında resmi törenle karşılandı.

Şi'nin Trump'ı havalimanında karşılamasının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı ve savaş uçakları havalimanı üzerinde uçuş yaptı. New York Times'ın haberine göre, Şi'nin Trump'ı havalimanında karşılaması, Çin Devlet Başkanı'nın görev süresi boyunca yabancı bir devlet başkanını havalimanında bizzat karşıladığı ilk örnek oldu. Çin'i ziyaret eden liderler, havalimanında genellikle üst düzey Çinli yetkililer tarafından karşılanırken Şi, ziyaretçilerini Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda ağırlıyor. Salon önünde Putin ile Trump'ın da beklenmeyen bir tokalaşma yaşaması 'üçlü zirve öncesi samimiyet yüksek" yorumlarına neden oldu.

NÜKLEERİ KONUŞACAKLAR

Bugün ise ilk kez gerçekleştirilecek üçlü zirvede Ukrayna savaşı, Çin'in olası Tayvan'a müdahalesi, nükleer silahlara yönelik yeni bir anlaşma, enerji krizinin aşılması, İran ile petrol alışverişi gibi konular masada olacak. Rus lider Putin ve Şi zirve öncesi yaptıkları ayrı ayrı konuşmalarda çok kutuplu, çok taraflı ve diyaloğa açık yeni bir küresel sistem talebinde bulundu. ABD, Britanya ve SSCB'nin 1945'teki Yalta Konferansı'na benzetilen zirve, Avrupa ve Asya'daki bazı başkentleri ise tedirgin ediyor.

Bu ülkeler, dünyanın en büyük askeri güçlerinin kendi çıkarlarını göz ardı etmesinden kaygı duyuyor. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Putin ile Trump'ın temaslarında Ukrayna krizini ve İran meselesini ele alabileceklerini bildirdi.