Hamas ile İsrail arasında Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının yedinci turunda son takas dün yapıldı. Hamas, 602 Filistinli esir karşılığında 6 İsrailli erkek esirden 3'ünü Nusayrat Mülteci Kampı'nda, birini Gazze kentinde diğer ikisini de Refah'ta Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etti. İsrailli esirlerden Omer Shem-Tov, Eliya Cohen ve Omer Wenkert, Nusayrat Mülteci Kampı'nda Kızılhaç'a teslim edildi. Hisham al- Sayed'in Gazze kentinden serbest bırakıldı. Tal Shoham ve Avera Mengistu ise Refah'ta Uluslararası Kızılhaç'a teslim edilmişti. Hamas'ın silahlı kanadı el- Kassam Tugaylarının, esir takasının yapıldığı platformda silahların namlularını aşağı yönde tutması İsrail toplumuna yönelik sembolik bir mesaj olarak değerlendirildi. Esir teslim platformuna eski İzzeddin el-Kassam Tugayları lideri Muhammed ed- Dayf'ın, "Tarihin akışını değiştirebiliriz" sözüyle birlikte fotoğrafı asıldı.

'TOPRAK SAHİBİNİ TANIR'

Platformda ayrıca, 2006 yılında İsrail askeri Gilad Şalit'in kaçırıldığı Kerem Ebu Salim Askeri Bölgesi'nin bir görüntüsü ve 2014'te esir alınan İsrailli asker Hadar Goldin'in fotoğrafı da yer aldı. Kassam Tugayları Nusayrat'ta esir değişim noktalarına "Toprak, gerçek sahiplerini tanır" yazılı pankartlar astı. Pankartların yanında, Filistin bayrağına sarılmış bir ağacın köklerini simgeleyen görseller de yer aldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılan törende, Gazze'deki tüm silahlı direniş gruplarının katılımıyla Filistin bayrağı göndere çekilerek ülkenin milli marşı okundu. İsrail'in Maariv gazetesi, Kassam Tugaylarının esir değişim sürecinde İsrail ordusundan ele geçirilen silahları özellikle sergilediğini belirttiği haberinde, "Bu, Hamas'ın İsrail'e karşı psikolojik savaş stratejisinin bir parçası." ifadeleri kullanıldı.

ÖZGÜRLÜĞE KAVUŞANLAR COŞKUYLA KARŞILANDI

İsrail ise karşılık olarak 602 Filistinli esiri serbest bıraktı. Ofer hapishanesinden serbest bırakılarak Gazze ve Batı Şeria'ya ulaşan Filistinli esirler büyük coşlkuyla karşılandı.

ABD'DEN İKİNCİ AŞAMA İÇİN İKİ HAFTA SÜRE

Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşama görüşmelerinde uzlaşmaya varılması için ABD'nin iki haftalık bir süre verdiği ifade edildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, ikinci aşama müzakerelerine geçiş için ilerleme kaydedildiğini söylediği aktarıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ikinci aşama için müzakerelere başlama kararı aldığı kaydedildi.