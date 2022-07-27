Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Tarihin en büyüğü bulundu! 170 karat büyüklüğünde pembe elmas: Paha biçilemiyor
Giriş Tarihi: 27.7.2022 12:46 Son Güncelleme: 27.7.2022 12:51

Tarihin en büyüğü bulundu! 170 karat büyüklüğünde pembe elmas: Paha biçilemiyor

AA
İHA
Tarihin en büyüğü bulundu! 170 karat büyüklüğünde pembe elmas: Paha biçilemiyor

Avustralyalı maden şirketi Angola'da 170 karat büyüklüğünde pembe elmas buldu. Eşine az rastlanır pembe elmasın doğada en nadir ve saf halde bulunan elmas türü olduğu ifade edilirken maddi değeri henüz saptanamadı.

Avustralyalı maden şirketi Lucapa Diamond, Angola'da 170 karat büyüklüğünde eşine az rastlanır bir pembe elmas keşfettiğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Angola'nın Lulo maden sahasında tarihin en büyük pembe elmaslarından biri çıkarıldı.

Angola'da 170 karat büyüklüğünde pembe elmas bulundu | Video

SON 300 YILDA BULUNAN EN BÜYÜĞÜ

"Lulo Gülü" adı verilen 170 karatlık pembe elmas, doğada en nadir ve saf halde bulunan elmas türü. Elmas, "son 300 yılda kayıtlara geçen en büyük pembe elmas" oldu.

Angola Devleti Elmas Pazarlama Şirketi üzerinden uluslararası ihaleyle satışa çıkarılacak elmasın maddi değeri henüz saptanmadı.

Angola Madeni Kaynaklar Bakanı Diamantino Azevedo, bu rekor elmasın Angola'nın değerli madenler alanında dünya ölçeğinde önemli bir oyuncu olduğunun göstergesi olduğunu ifade etti.

PETROLDEN SONRA EN ÖNEMLİ İHRACAT TÜRÜ

Petrolden sonra Angola'nın en önemli ihracat ürünleri arasında elmas ve değerli madenler bulunuyor.

Öte yandan 2017 yılında Hong Kong'da açık artırmaya çıkarılan 59.6 karatlık "Pembe Yıldız" adlı elmas 71.2 milyon dolara alıcı bulmuştu. Pembe Yıldız, şimdiye kadar satılan "en pahalı pembe elmas" olarak biliniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tarihin en büyüğü bulundu! 170 karat büyüklüğünde pembe elmas: Paha biçilemiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA