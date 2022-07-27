Tarihin en büyüğü bulundu! 170 karat büyüklüğünde pembe elmas: Paha biçilemiyor

Avustralyalı maden şirketi Lucapa Diamond, Angola'da 170 karat büyüklüğünde eşine az rastlanır bir pembe elmas keşfettiğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Angola'nın Lulo maden sahasında tarihin en büyük pembe elmaslarından biri çıkarıldı.

Angola'da 170 karat büyüklüğünde pembe elmas bulundu | Video

SON 300 YILDA BULUNAN EN BÜYÜĞÜ

"Lulo Gülü" adı verilen 170 karatlık pembe elmas, doğada en nadir ve saf halde bulunan elmas türü. Elmas, "son 300 yılda kayıtlara geçen en büyük pembe elmas" oldu.

Angola Devleti Elmas Pazarlama Şirketi üzerinden uluslararası ihaleyle satışa çıkarılacak elmasın maddi değeri henüz saptanmadı.